Turismo, Confindustria Vibo incontra il Sindaco di Tropea

Siamo convinti che sostenere la candidatura di Tropea a “Capitale Italiana della Cultura 2021” rappresenti un’imperdibile opportunità di ripensare e generare una profonda riorganizzazione dell’intero sistema di accoglienza della Costa degli Dei.

La felice intuizione del Sindaco Macrì – afferma Gianfranco Comito, Presidente Confindustria Turismo – chiama tutti noi ad una forte responsabilità a non esitare a mettere in campo ogni energia che possa dare alla Città la forza necessaria per partecipare, peraltro come unica candidatura nella nostra Regione, al meglio alla prestigiosa competizione.

Su queste basi, la delegazione di Confindustria Turismo, guidata dal Presidente Gianfranco Comito, affiancato da Concetta Greco e Giovanni Imparato, ha incontrato il Sindaco Macrì per ribadire il sostegno alla candidatura con un progetto che vede anche la compartecipazione economica del sistema delle imprese associate.

La città – prosegue il Presidente Comito – possiamo affermare, ha già ottenuto la sua prima vittoria, ponendo le basi necessarie a generare una candidatura forte ed autorevole, innescando nei fatti un significativo processo di coesione territoriale, cui dovrà seguire la pianificazione di un’offerta turistica integrata.

Confindustria Turismo è pronta ad abbracciare e sostenere fattivamente quest’opportunità – afferma il presidente Comito – riconoscendo al Sindaco Macrì una lungimirante ed illuminata visione che tende a valorizzare le collaborazioni e sostenere il processo di sviluppo del comparto turistico.

Proprio in tale direzione, abbiamo già presentato un progetto che unisce pubblico e privato, e che potrebbe generare circa 100 mila euro di investimenti, denominato “conoscere la provincia in modalità smart”. Una proposta articolata che mira a far conoscere il territorio vibonese e le sue diversità: le bellezze naturalistiche, monumenti, beni ecclesiastici, bontà enogastronomiche, tradizioni e cultura, creando anche le massime condizioni di inclusione ed immersione dell’ospite.

Vincere la sfida del riposizionamento di Tropea nel panorama internazionale – conclude il Sindaco Macrì – è l’obiettivo del mio mandato. E sono convinto che ci riusciremo, anche con il sostegno di Confindustria Turismo, affrontando gli impegni che si presentano quotidianamente, interagendo con Enti ed Istituzioni, impiegando con oculatezza le risorse provenienti da fonti pubbliche e private, candidando a finanziamento idee progettuali concrete, attraendo investimenti sostenibili, offrendo in definitiva al viaggiatore un’esperienza di soggiorno completa, entusiasmante e che integri ogni risorsa del territorio.