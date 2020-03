Assenteismo all’Asp di Cosenza, indagini chiuse per 60 persone

Sessanta dipendenti dell’Asp della provincia di Cosenza, in servizio tra Paola, Scalea e altri uffici del territorio, sono indagati dalla procura di Paola con l’accusa di aver truffato la pubblica amministrazione assentandosi illegittimamente dal luogo di lavoro. Molti degli indagati hanno ricevuto i rispettivi avvisi di garanzia con contestuale proroga delle indagini per via della corposa mole di lavoro da portare a termine.

I magistrati hanno proceduto a verificare le ipotesi di reato attraverso riprese video effettuate con microtelecamere nascoste (e piazzate dai finanzieri, delegati anni fa dalla procura), intercettazioni e riscontri documentali, giungendo alla conclusione che i dipendenti si assentavano per molte ore per motivi personali per poi andarsene in giro e, in qualche caso, dedicandosi all’attività politica. E il caso di uno degli indagati, l’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Scalea Mario Russo.