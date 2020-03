Coronavirus, Modaffari: “un abbraccio ai frati della basilica di sant’Antonio di Padova”

“In questi giorni complicati per l’Italia intera non possiamo non ringraziare tutte le persone in prima linea nell’affrontare il Coronavirus per il loro impegno prezioso. Un pensiero a tutti i cittadini che affrontano questo momento particolare e, poi, un grande abbraccio è rivolto ai frati della Basilica di Sant’Antonio di Padova dove, da giorni, sono purtroppo sospese le funzioni, nonostante la stessa Basilica sia aperta ai fedeli per le visite. La speranza è che presto si possa tornare alla normalità. Forza!”

Così, in una nota, il referente calabrese dell’associazione Il Cammino di Sant’Antonio, Antonio Modaffari.