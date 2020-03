Giochi e casinò virtuali: rischi e vantaggi dei bonus online

Giocare ai principali giochi da casino online piace davvero a tutti. Sappiamo quanto possa essere difficile riuscire a raggiungere le case da gioco vere e proprie, quelle tra le mura di cemento, presenti sul territorio italiano. Specialmente in un periodo come questo, in cui ce ne sono alcune (come nel caso di Saint Vincent e di Campione d’Italia) che rischiano addirittura di chiudere i battenti, mentre Sanremo o Venezia non stanno vivendo il loro momento più florido.

E allora i tanti appassionati nostri connazionali, che vogliono vivere il brivido e la forte emozione di provare a portare a casa ricche vincite attraverso i giochi da casino, sono costretti ad affidarsi alla loro versione online. Ormai la maggior parte delle piattaforme concede anche la possibilità di giocare quasi delle sessioni live, con croupier in carne e ossa che gestiscono il gioco e interagiscono, leggendo i messaggi in chat, con i giocatori.

Ma c’è un altro aspetto che rende molto interessante la possibilità di giocare ai giochi da casino online. Stiamo parlando dei bonus, che vengono offerti sia al momento della registrazione sul sito che in periodi ben determinati di una stagione. E noi vogliamo andare a scoprire come funzionano e in cosa consistono questi bonus.

I BONUS PER INIZIARE A GIOCARE

Stiamo ovviamente parlando di tutte quelle promozioni che ogni casino online mette a disposizione dei propri utenti, in primis per riuscire a creare una vera e propria fidelizzazione, e poi per offrire di tanto in tanto degli spunti di gioco interessanti. È importante per ogni piattaforma riuscire a scatenare interesse in tutti i giochi che vengono offerti, e allora ecco che possono capitare delle promozioni da mettere in palio su determinati giochi o specialità.

Partiamo dai cosiddetti bonus di benvenuto, ovvero quelle promozioni che riguardano solo i nuovi utenti iscritti sulla piattaforma. Nella maggior parte dei casi, è necessario inserire, in una apposita stringa del form di registrazione, un codice che viene fornito attraverso un sito o semplicemente con una newsletter o tramite un amico già registrato. Sono tanti i codici bonus per i casino online che possono essere sfruttati e trovati, anche in giro sul web.

Ovviamente questo genere di bonus di benvenuto può portarti subito del denaro da sfruttare tra i giochi del casino online in cui ti sei appena registrato, oppure ti può consentire di arricchire ancor di più il primo deposito da te effettuato dopo l’iscrizione, con una percentuale di maggiorazione del deposito stesso. In entrambi i casi è necessario che tu convalidi il documento di identità che hai segnalato nel form, mandandone una copia fronte-retro a un indirizzo mail.

Ma non mancano altri tipi di bonus e di promozioni che ogni casino online elargisce in periodi specifici dell’anno. Possono essere messi in palio bonus, ad esempio, durante il periodo natalizio, in cui la gente è più avvezza al gioco, oppure durante l’estate, in modo da non far perdere le care e buone abitudini ai giocatori, sia quelli più “incalliti” che quelli più abituati a sessioni più brevi e soft.

SI CORRONO DEI RISCHI?

Non si corre alcun rischio al momento in cui si accetta di ottenere un bonus. In fondo si tratta di un vantaggio che ogni casino online propone ai propri iscritti, in particolare a quelli nuovi. Ovviamente in alcuni casi si tratta semplicemente di aumentare leggermente la propria mole di gioco per ottenere un bonus o una promozione più ricchi. Resta chiaro il concetto secondo il quale bisogna sempre giocare in maniera responsabile e senza esagerare.

In ogni caso, al momento in cui un casino online mette in palio un bonus, non si può far altro che essere contenti per la fortuna gentilmente concessa dalla piattaforma. Sul piano della sicurezza, poi, si può solo stare tranquilli.