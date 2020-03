Muore investito a 6 anni, tragico incidente nel cosentino

È morto dopo essere stato investito da un’auto un bambino di soli 6 anni. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14, lungo la strada che da Corigliano-Rossano attraversa contrada Colucci del comune di San Giorgio Albanese e conduce a Vaccarizzo Albanese.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo stava giocando con altri coetanei in un cortile quando, di corsa, si è diretto sulla strada. La donna alla guida dell’auto, un fuoristrada Suzuki, non ha fatto in tempo ad evitarlo, travolgendolo in pieno. La conducente, di 30 anni, si è fermata immediatamente per prestare soccorso.

Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, ma il piccolo è morto durante il tragitto verso l’ospedale. Sull’esatta dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, che del caso hanno informato la Procura di Castrovillari.