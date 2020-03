Sorpassi azzardati, cellulare alla guida e velocità eccessiva: fioccano le multe sulla 106

Prevenzione, prevenzione, e ancora prevenzione: è il messaggio chiaro che i Carabinieri, in particolare della Compagnia di Bianco, vogliono far avvertire ai cittadini per prevenire i tanti incidenti che solo nelle ultime settimane hanno interessato la ormai “famigerata” Statale 106.

Tredici in totale, e nella settimana appena scorso, sono state così le sanzioni al codice della strada comminate ad altrettanti automobilisti pizzicati a una velocità non adeguata, a sorpassare incoscientemente nonostante la striscia longitudinale continua o ad utilizzare il cellulare mentre si è alla guida.

Pratiche scorrette che, molto spesso, sono alla base di sinistri anche mortali, soprattutto quando le condizioni della strada e del traffico - come nel caso della. 106 - non sono d’aiuto.

I militari, inoltre, nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito due posti di blocco all’altezza di Brancaleone e San Luca. Dieci carabinieri, in contemporanea, hanno letteralmente filtrato il traffico alla ricerca di auto sospette. Quasi 70 i mezzi controllati in totale: ai conducenti è stato ricordato di procedere con cautela, di allacciare le cinture e di non usare il telefono durante la marcia.

I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nelle prossime settimane, sempre con lo stesso fine: ridurre la statistica degli incidenti sulla statale Jonica – troppo spesso teatro di tragedie – e sensibilizzare gli utenti a una maggiore attenzione quando si è alla guida.

La sensibilizzazione passa anche dalle scuole, di ogni ordine e grado: anche grazie all’invito di numerosi Dirigenti Scolastici, i Carabinieri stanno tenendo conferenze ai ragazzi di tutta la provincia su sicurezza stradale, legalità e tanto altro ancora.