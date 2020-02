Vigili del Fuoco: svolte nel catanzarese esercitazioni del personale del nucleo NBCR

Si sono svolte nelle giornate di lunedì e giovedì, rispettivamente presso il distaccamento aeroportuale vigili del fuoco di Lamezia Terme e presso il distaccamento di Soverato, varie esercitazioni del personale del nucleo NBCR.

Le esercitazioni finalizzate alla standardizzazione delle azioni operative, alla corretta applicazione delle procedure nonché alla manutenzione delle attrezzature in dotazione al nucleo, ha visto impegnate lunedì dodici unità vigilfuoco in servizio della sede aeroportuale e giovedì nove unità con abilitazione "LPG Transport Emergency" (interventi riguardanti i travasi in emergenza di gas di petrolio liquefatto da veicoli-cisterna incidentati) della sede centrale e distaccamenti provinciali.

In ambedue le giornate l’addestramento ha previsto una prima fase di aggiornamento teorico susseguita da una fase pratica.

Il Comando vigili del fuoco di Catanzaro rientra tra le otto sedi in Italia di Nucleo Regionale NBCR Avanzato. Gli specialisti NBCR sono chiamati ad intervenire in presenza di esplosioni, perdite o rilasci a seguito di incidente di sostanze chimiche e/o radioattive.

Effettuano altresì rilevazioni di agenti chimici e nucleari mediante sofisticati strumenti campali e da laboratorio.

Tali addestramenti hanno lo scopo di mantenere alta la capacità operativa del personale vigilfuoco al fine di garantire una risposta nel soccorso sempre efficiente e professionale a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.