Gravissimo incidente nel vibonese: due feriti, uno estratto dalle lamiere

Due persone sono rimaste ferite - di cui una in gravi condizioni - in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale per Tropea, tra Caria di Drapia e Mesiano di Filandari.

Da quanto si apprende, i malcapitati viaggiavano a bordo di due distinte autovetture, tra le quali una Peugeot: una delle due sarebbe uscita fuori strada per poi terminare la sua corsa in un terreno dopo essersi ribaltata ripetutamente.

La gravità dei feriti ha richiesto l’intervento di due eliambulanze mentre i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere uno degli automobilisti. Al momento resta sconosciuta la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO