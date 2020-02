San Giovanni, chiusa la discarica di Vetrano. Iniziate operazioni di copertura

La discarica di Vetrano è stata chiusa e sono partite le operazioni di copertura. Lo afferma l’assessore all’ambiente di San Giovanni in Fiore, Giovanni Gentile che, con il sindaco Pino Belcastro, ha deciso di avviare la chiusura della struttura.

“La conclusione dell’attività della discarica del Vetrano– prosegue l’assessore Gentile – c’è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi dal Consorzio Valle Crati. Ne diamo notizia solo oggi perchè proprio questa mattina sono iniziate le operazioni di compattazione dei profili e copertura del sito che, per quanto ci riguarda, rappresentano il traguardo che ci eravamo prefissati e che finalmente abbiamo raggiunto, dopo un lungo ed impegnato lavoro.

“Di ciò siamo oltremodo soddisfatti soprattutto perchè le nostre popolazioni possono finalmente tirare un sospiro di sollievo rispetto ad un tema assai avvertito e delicato per la tutela dell’ambiente e la salute pubblica, ma anche perchè in questo modo ci auguriamo di zittire una volta per tutte i tanti denigratori della Giunta Belcastro, che sulla questione della discarica, a soli fini elettoralistici, hanno gettato fango su ogni nostro atto ed azione, seminando falso allarmismo e scompiglio nella comunità".