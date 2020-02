Provincia Crotone, Pitaro al prefetto: “Garantire svolgimento elezioni”

“Alla Provincia di Crotone stiamo assistendo ad un estremo tentativo di “restare in sella” a tutti i costi, ed è così quindi che nel “Milleproroghe” in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale la sinistra ed in particolare il Presidente facente funzione interpreta una norma a proprio favore allorquando si fa riferimento alle province interessate al voto ed in particolare alla soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto”. È quanto scrive Vito Pitaro, consigliere regionale Calabria.

Per questo motivo Pitaro chiede al “Prefetto di poter garantire il normale svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia consentendo ai tanti Sindaci e consiglieri comunali in carica di poter scegliere liberamente e democraticamente il nuovo presidente della Provincia senza subire un cambiamento delle regole in corso d’opera.

“In effetti la stessa norma subito dopo, precisa che il requisito del “50 per cento degli aventi diritto al voto” previsto per i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale” pare suscettibile di maggiore specificazione al fine di chiarire l’ambito applicativo della norma”.

Per questo motivo Pitaro ha annunciato di voler vigilare “con particolare attenzione su ciò che accadrà nelle prossime ore” e si dice certo che “il Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, porrà la giusta attenzione agli atti che saranno posti in essere a tal proposito dal Vice presidente della Provincia”.

“Il Vicepresidente della Provincia, Presidente facente funzione – prosegue Pitaro - anziché preoccuparsi delle tante problematiche reali e contingenti sul territorio provinciale e di propria competenza, si adopera per prorogare le elezioni annullando le elezioni già indette con proprio decreto per il prossimo 2 marzo 2020”.