Paura a Limbadi, incendio distrugge attico

Un incendio ha coinvolto il tetto e la copertura in legno, il soffitto in perline, di un edificio della frazione Badia, in viale della libertà a Limbadi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vibo Valentia che, dopo aver constatato che ormai la struttura era andata distrutta hanno iniziato a spegnere il rogo per evitare che le fiamme danneggiassero anche il locale sottostante.

Dopo diverse ore di lavoro l’incendio è stato messo sotto controllo e i vigili hanno iniziato l’opera di smassamento e spegnimento minuto delle travi in legno lamellare che componevano la copertura. L’incendio ha danneggiato considerevolmente la struttura di copertura e distrutto tutte le suppellettili presenti all’interno.

L’intervento dei pompieri ha comunque impedito che il fuoco si propagasse al piano sottostante che non ha riportato danni. Sul luogo sono arrivate due autopompe, una autobotte, una autoscala ed una autovettura per complessive 15 unità coordinate dal Funzionario di servizio.