Scuole chiuse a Mormanno, al via sanificazione plessi scolastici

Il sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la chiusura le scuole del territorio per avviare la sanificazione dei plessi scolastici.

Così per il 2 e il 3 marzo, per procedere ad una sanificazione di tutti i plessi scolastici le scuole rimarranno chiuse. Misure a tutela della igiene e della salute pubblica che vanno nella direzione di “contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando apposite misure di contrasto e contenimento pur sapendo - ha ribadito il sindaco Regina - che sul nostro territorio non è stato riscontrato nessun caso, per fortuna, di Coronavirus ne tantomeno esistono casi sospetti”.