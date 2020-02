In fiamme tir sulla 106, traffico bloccato in contrada Fossa – Foresta

Un autoarticolato ha preso fuoco sulla statale 106 jonica nei pressi della rotatoria di Contrada Fossa-Foresta nell'area di Rossano. La strada, per motivi di sicurezza, è stata bloccata e si registrano, al momento, lunghe code sia in direzione Sud e sia in direzione Nord. Si consiglia la massima prudenza a quanti stanno percorrendo quel tratto di strada.

Sul luogo sono presenti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rossano che sono al lavoro per domare le fiamme dell'autoarticolato ed i sanitari del 118 per soccorrere l'autista che, per fortuna, è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme si propagassero.