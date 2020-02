Noi, Corte dei Conti rigetta il ricorso del Comune di Cosenza: “chiediamo dimissioni”

Quella dell’Amministrazione Occhiuto al Comune di Cosenza non è stata di certo una sana gestione delle risorse pubbliche. Lo dichiara il Movimento sturziano Noi che interviene in maniera forte sulla nuova sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite che smaschera definitivamente la pessima condotta dell'Amministrazione Occhiuto e del dissesto finanziario le cui conseguenze, ricadranno sulla comunità dei Cittadini.

E senza mezzi termini il Movimento NOI chiede le dimissioni del Sindaco e della sua Giunta. E se, a quanto accaduto di disastroso si aggiunge che il Sindaco Mario Occhiuto ha avuto anche il coraggio di proporsi al neo Presidente della Regione Calabria, suo ex Vicesindaco e co-responsabile in quanto tale del dissesto finanziario del Comune di Cosenza, quale “Commissario” per la costruzione del nuovo Ospedale di Cosenza, possiamo certamente dire che al peggio non c’è mai fine. La situazione è letteralmente drammatica e l’unico rimedio sembra essere quello di rimandare tutti a casa per non votarli più. Speriamo, infatti che il Presidente della Regione Jole Santelli lo abbia solo ascoltato.

“La Corte dei Conti Sezioni Riunite ha rigettato il ricorso del Comune di Cosenza. Si parla di quattro anni (2015, 2016, 2017, 2018), quattro bilanci consecutivi, che il Comune voleva far rientrare nel rispetto del Piano di riequilibrio ma che invece, altro non hanno prodotto che nuovi debiti e per giunta (parte di questi) fuori bilancio, anche in coincidenza di adempimenti obbligatori per legge, inerenti servizi essenziali”.

Lo dichiara il Movimento NOI chiedendo in poche parole “le dimissioni per la pessima condotta dell'Amministrazione Occhiuto. Non si può sottovalutare la costante e “immotivata pratica del ricorso all’anticipazione di liquidità, che doveva servire solo per il pagamento dei debiti certi liquidi esigibili e che invece è stata adoperata in maniera non conforme alla legge. Responsabilità pesanti da addossare agli amministratori dell’Ente Comune di Cosenza, per aggravamento del dissesto”.

“Sono usciti soldi dal Comune, ma non sarebbero mai andati né nella direzione del pagamento del debito, né in quella del mantenimento in bilancio corrente dei servizi essenziali. La responsabilità degli amministratori, secondo le disposizioni dell’art. 248-bis Tuel, prevedono che non è necessario l’accertamento di un danno al patrimonio di un soggetto (ovvero una lesione “naturalistica”, e quindi misurabile, della sfera giuridica altrui), ma – si legge nel testo - la imputabilità di una condotta consistente in comportamenti omissivi o commissivi causativi di un danno in senso giuridico (la lesione del bilancio come “bene pubblico”) che si consuma in termini “diffusi”, ma altrettanto reali, sulla intera comunità di riferimento, con l’evidenza della dichiarazione del “dissesto”.

Concludendo che “si prende in considerazione la condotta, segnatamente, che consiste in comportamenti omissivi o commissivi violativi di precetti di diligenza, prudenza perizia, prescritti dalla legge e, indirettamente, da regole economiche e best practices contabili-amministrative, cui le norme contabili rinviano”.