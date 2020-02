Coronavirus: studenti vibonesi producono disinfettante e lo distribuiscono gratis

I ragazzi dell’Istituto tecnico per Geometri di Vibo Valentia scendono in capo con contro il coronavirus creando all’interno dei laboratori del Dipartimento di Chimica una soluzione igienizzate per le mani che verrà distribuita gratuitamente in tutti gli uffici pubblici della provincia e nelle scuole.

Ad affiancare gli studenti di Chimica ci sono i docenti e i tecnici di laboratorio. Il progetto è sostenuto dalla dirigente Maria Gramendola che fin dal suo arrivo nell’istituto ha incentivato e velocizzato il completamento del suddetto laboratorio con strumentazione all’avanguardia.

“I due istituti vibonesi – spiegano dalla scuola - hanno adottato l’ approccio didattico del service learning, ovvero l’apprendimento servizio. Questa è l’ occasione con cui gli alunni apprendono “servendo” la comunità territoriale”. La soluzione igienizzante sarà disponibile già dalla giornata di oggi.