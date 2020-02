Provincia Crotone: Sindaci in protesta contro il rinvio delle elezioni del presidente

Protesta stamattina nella sede della Provincia di Crotone da parte di sindaci ed amministratori che appoggiano la candidatura a presidente dell'ente di Francesco Paletta, sindaco di Cirò.

Gli amministratori, tra cui il primo cittadino di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, e rappresentanti delle giunte e del consiglio del territorio, manifestano la loro forte contrarietà al rinvio delle elezioni.

Rinvio che poggia sul presupposto dell'approvazione di un apposito emendamento del decreto Milleproroghe, recentemente passato dall'ok anche in Senato, che sancisce lo spostamento delle consultazioni quando, come nel caso di Crotone, si sia al di sotto della percentuale del 50% della rappresentanza.

Nella provincia, come si sa, il Comune capoluogo è stato sciolto per le dimissioni del sindaco, Ugo Pugliese, mentre ce ne sono altri quattro sciolti per presunte infiltrazioni mafiose, vale a dire, Cirò Marina, Strongoli, Casabona e Crucoli.

I sindaci manifestanti sottolineano che sia l'approvazione, proprio sul filo di lana dell'emendamento al Milleproroghe, sia il decreto di rinvio, siano stati una manovra politica del centro sinistra, contro la coalizione di amministratori che sostengono Paletta, che sarà appoggiato dal centrodestra.

Se n'è detto convinto, durante il sit in nella sala Borsellino della Provincia, il sindaco Nicolazzi, chiedendo il coinvolgimento anche dei colleghi di appartenenza per fermare quello che ha definito come una congiura.

Dal canto suo, Paletta, oltre a lamentare le mancate risposte da parte del Ministero, contattato per chiedere chiarimenti sulla questione, ha annunciato un ricorso al Tar per bloccare eventualmente il rinvio ed anche una denuncia penale qualora se ne dovessero riscontrare gli estremi.

Addirittura, il sindaco di Cirò ha annunciato anche che potrebbe arrivare all'estrema ratio di consegnare la fascia, dimettendosi da primo cittadino, e facendo, così, decadere anche il vicepresidente facente funzioni, Giuseppe Dell'Aquila, consigliere comunale di minoranza proprio a Cirò.

Ieri gli amministratori sono stati in delegazione in Prefettura per consegnare una nota in cui esplicitano, anche a livello legale, le loro perplessità. Per domani, invece, è stata convocata da parte del presidente facente funzioni una conferenza stampa per chiarire gli aspetti legati alla questione rinvio delle elezioni.