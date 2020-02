Furto di legna nella riserva naturale: una denuncia, sequestrata una motosega

Personale dei Carabinieri Forestali del Nucleo Tutela Biodiversità di Mongiana ha scoperto, nel primo pomeriggio di ieri, un cittadino di Fabrizia intento a tagliare legna da una pianta di faggio in un’area boscata della Riserva Naturale Statale “Marchesale”, nel comune di Arena. L'uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato ed è stata sequestrata una motosega.

Il, soggetto, un 63enne di Fabrizia con precedenti penali per lo stesso reato, è stato sorpreso in località “via Grande-Spirricaso”, mentre stava tagliando e depezzando la pianta di faggio per ricavarne legna da ardere.

I militari, sentito il P.M. di turno, hanno quindi proceduto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia e al sequestro della motosega ussata per il taglio. I reati contestati sono il tentato furto aggravato di legna, danneggiamento del bosco e violazione alla normativa paesaggistico-ambientale.