Nessun rinvio, Pallamano Crotone gioca al Palakrò contro il Fasano

La partita fra la Pallamano Crotone si giocherà regolarmente. Le due squadre calcheranno il nuovo parquet del Palakrò sabato sera alle 19 alla presenza del solito pubblico caldo e numeroso. Altro che timori, la squadra rossoblù torna finalmente in campo dopo un periodo di pausa forzata dovuta alla sosta di campionato ed al turno di riposo. Ha tanta voglia di giocare la

La Pallamano Crotone torna in scena giocando sabato prossimo al Palakrò contro la Pallamano Fasano, per dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro l’Amatori Terranova prima della sosta. La cosa però non sarà per niente semplice perché ospite a Crotone ci sarà la seconda forza del campionato. Sarà una partita complicata per entrambe le formazioni e che entrambe le formazioni vorranno vincere per motivi diversi.

Gli ospiti sono ad un solo punto dalla capolista Fidelis Andria e sperano in un passo falso di questa per operare il sorpasso, in caso di vittoria a Crotone. I pitagorici invece vogliono conquistare la piena posta in palio per accorciare in classifica e portarsi poi a ridosso delle migliori che distano appena tre punti. C’è da aspettarsi quindi una partita tirata fino all’ultimo secondo con due squadre che si affronteranno a viso aperto e che non faranno nessun tipo di calcolo, vorranno solo vincere per conseguire i rispettivi obiettivi.

In questo periodo di sosta la Pallamano Crotone si è allenata al meglio ed il tecnico Antonio Cusato ha avuto il tempo di far lavorare la sua squadra secondo nuovi dettami tecnico – tattici. Qualche infortunato ha avuto il tempo di migliorare la sua condizione, anche se di recuperi veri e propri non se ne sono avuti. Indipendentemente da tutto chi scenderà in campo darà il massimo cercando di non far rimpiangere i compagni assenti.