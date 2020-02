In casa un chilo di coca e oltre una tonnellata di marijuana, due arresti

Un grossa quantità di droga, tra cocaina e marijuana, è stata scoperta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza in un’abitazione del capoluogo bruzio e un 42enne e un 54enne, M.G. e P.G., entrambi del posto, sono finiti in arresto.

A seguito di una mirata attività di osservazione, i militari del Nucleo Investigativo hanno effettuato un blitz all’interno di un immobile del centro di Cosenza, dove gli arrestati sono stati sorpresi con oltre mezzo chilo di cocaina purissima per un valore di mercato che si stima aggirarsi intorno ai 150 mila euro.

Le perquisizioni estese successivamente ad altri immobili di pertinenza dei fermati hanno consentito di scavare inoltre 1.250 chili di marijuana che se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 10 mila euro, ma anche varie sostanze di taglio e la somma di 2.660, in contanti, ritenuta il provento dello spaccio.

Gli arrestati sono stati per di più denunciati per il porto abusivo di strumenti atti ad offendere e terminate le formalità, come disposto da Emanuela Greco, Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica cittadina, coordinata dal Procuratore Mario Spagnuolo, sono stati portati nella Casa Circondariale di Cosenza, in attesa del giudizio di convalida.