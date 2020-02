Beccato a rubare in una scuola: arrestato giovane cosentino

Un cosentino di 29 anni, S.F., è stato tratto in arresto nella tarda serata di ieri per furto aggravato e danneggiamento di edificio pubblico. Con l’utilizzo di arnesi da scasso, forzando una porta anti-panico, il giovane si sarebbe introdotto all’interno della scuola primaria “G. Falcone” di Viale G. Mancini e prelevato un computer ed altro materiale informatico.

Prima della fuga è però sopraggiunta in zona una volante della Questura di Cosenza, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Alla vista degli agenti, il giovane avrebbe immediatamente provato a liberarsi della refurtiva per tentare una rocambolesca fuga scavalcando il cancello dell’edificio scolastico, che affaccia su viale Mancini, ma ad attenderlo c’era già altro personale della Polizia di Stato.

Il 29enne, recidivo per reati contro il patrimonio, è stati quindi tratto in arresto e, su disposizione del P.M., è staro ristretto ai domiciliari.