Maltratta familiare con la pretesa di avere dei soldi: 22enne allontanato

Gli uomini del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno dato esecuzione nella giornata di eri ad un provvedimento di allontanamento dai familiari per un 22enne del posto, N.G.M..

La continua esigenza di soldi per l’acquisto di stupefacenti avrebbe portato il giovane a diventare aggressivo anche con i familiari. Diversi gli episodi che avrebbero portato un parente dello stesso ad avere fondati timori ,non solo per la propria incolumità ma anche per quella di altro membro della famiglia coabitante. Da qui dunque la forza di denunciare alle forze dell’ordine una condotta violenta che traeva origine purtroppo da uno spaccato di vita sociale particolarmente dequalificante per il 22enne.

Su richiesta della Procura della Repubblica, il Tribunale di Castrovillari si è dunque pronunciato con l’emanazione del provvedimento di divieto di avvicinamento e contatto con la persona offesa.