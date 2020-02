‘Giovani sinergie trasformano il paese’: ammesso anche il progetto “3X21 Limitless” di Rete Umana

Ieri, il Dipartimento Nazionale per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finalmente pubblicato la graduatoria relativa alla fase 1 del Bando Fermenti “Giovani sinergie trasformano il Paese” rivolto ai giovani italiani.

Tra i progetti ammessi risulta anche “3X21 Limitless”, progetto, nato grazie al supporto del laboratorio di progettazione del Movimento Noi, al fine di creare nuove opportunità derivanti anche da finanziamenti pubblici, e finalizzato a trasformare le idee in iniziative di imprenditorialità giovanile di natura sociale e coesiva in grado di migliorare le loro condizioni di vita e quelle della collettività.

Fare innovazione sociale, significa soprattutto agire senza limiti: il progetto “3X21 Limitless” persegue l’obiettivo generale di contribuire ad una piena inclusione delle persone con la Sindrome di Down, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, sviluppando processi di empowerment attraverso la metodologia della consulenza alla pari, per favorire la vita autonoma ed indipendente delle persone con SdD. E’ stato proposto dal gruppo informale “3x21: i sogni di Saveria” e vede al suo interno due giovani donne che sono orgoglio del nostro territorio già da tempo.

Tra le poche laureate in scienze dell’educazione con SdD in Italia, attive nel sociale e pronte a dare il loro contributo affinché bambini speciali possano vivere un futuro diverso ed una vita pienamente autonoma. Non solo, probabilmente per la prima volta in Italia, due persone con la sindrome di down potranno lavorare in una attività educativa che implica l’utilizzo di abilità cognitive, mentre, sino ad oggi, le opportunità di impiego per le persone con la SdD richiedevano l’utilizzo delle sole abilità manuali.

Presto, a Napoli, presso la Apple Developer Academy si svolgerà l’evento di incubazione a cui parteciperanno tutti i progetti selezionati che creeranno sinergie tra di loro e si prepareranno alla fase 2 del bando, che prevede una nuova selezione. Siamo certi che le nostre “3x21” sapranno dimostrare di essere pronte per questa sfida sociale. Noi saremo al loro fianco anche in questo percorso, mettendo a disposizione tutto quanto loro necessita per poter compiere al meglio il percorso appena intrapreso.

"Ringrazio il Dipartimento di Progettazione del Movimento Noi - ha affermato il Portavoce nazionale Fabio Gallo - per quanto ha fatto e sta facendo per la Città di Cosenza e per i suoi cittadini. In maniera particolare, oggi, per i giovani perché trovino interesse concreto per non andare via e investire le loro sane energie sul territorio. Bene. Abbiamo la prova che siamo gli unici che portano nuove e concrete opportunità di lavoro ed economie anche per i giovani".