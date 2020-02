Calcio a 11, Vigor Old Boys batte il Girifalco: grande attesa per il big match

La Vigor Old Boys non molla di un millimetro! I Santonofresi superano, fra le mura amiche del Domenico Rizzo (3-0) l’FC Girifalco di mister Palaia, con una tripletta messa a segno dal capo cannoniere del campionato Bruno Tamburro; il bianco azzurro, ad oggi, ha messo a segno ben con 17 reti.

Il Piazza San Rocco rifila una manita all’Amami Mac 3 del presidente Ferrari; nell’occasione quattro sono le reti di Catarisano, che nella speciale classifica dei cannonieri agguanta il terzo posto con 12 reti all’attivo.

Capitola anche al comunale di Filadelfia lo Stalettì del presidente/giocatore Grillone, anche questa settimana in formazione molto rimaneggiata; sotto di una rete, di Cortese la rete del vantaggio per lo Stalettì, il Filadelfia ribalta il risultato segnando cinque reti. Da registrare il ritorno al gol del bomber Raimondi che “sotto porta non perdona”. Al comunale di Borboruso, Piccolo e Russo, con due gol nella ripresa, battono un coriaceo Lamezia Golfo che, nonostante il cambio in panchina, non riesce a portare a casa i frutti desiderati; altra sconfitta che lascia la compagine Lametina nei bassi fondi della classifica.

Nel posticipo domenicale, sul sintetico del Gianni Renda di Sambiase, la Casa dello Sport, pur sotto di un gol, contro un Pianopoli orfano di pedine fondamentali, riesce a ribaltare il risultato vincendo per (2-1), con un Villella in strepitosa forma; sua la doppietta di ottima fattura, che permette, alla compagine del presidente Bentivoglio, di portare a casa i tre punti che gli permettono di posizionarsi al terzo posto in classifica. Da evidenziare, purtroppo, durante la gara l’infortuno accorso ai giocatori Torchia della Casa dello Sport e Mazzocca del Pianopoli; entrambi hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso locale. Auguriamo ad entrambi una pronta guarigione ed un repentino rientro sul terreno di gioco.

La Fiorentina 10 Bis che sabato non ha giocato per il turno di riposo, è in classifica ferma a 40 punti; visto il concomitante turno di riposo accorcia le distanze la Vigor Old Boys raggiungendo quota 38, con una gara giocata in più; terza posizione per gli Amatori della Casa dello Sport a 31, seguiti dagli Amatori Piazza San Rocco con 28, e dal Real Filadelfia con 27 punti. Il Borboruso nel Cuore riaggancia nuovamente in classifica gli Amatori Pianopoli: entrambe ora a 20 punti. Rimangono ancora fermi in classifica l’FC Girifalco con 12 punti, il Lamezia Golfo con 7 punti, l’Asd stalettì con 5 e l’Amami mac 3 con 3 punti.

Sabato prossimo, alle 14:30, sul rettangolo verde del comunale di Stalettì, il big match di giornata che potrebbe decidere le sorti del campionato: la Fiorentina 10 bis ospiterà la Vigor Old Boys. La vittoria della Vigor Old Boys potrebbe di riaprire le sorti del campionato; d’altro canto la vittoria dei viola di mister Proto potrebbe mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato. Da ricordare che nella gara d’andata, il risultato ad occhiali, ha sancito un sostanziale equilibrio tra le compagini scudettate nelle ultime due stagioni agonistiche.

Il presidente Patrizio Gemello a conclusione del turno di campionato dichiara “abbiamo registrato l’assenza di espulsioni, tanta correttezza sui terreni di gioco e l’organizzazione da parte di tante squadre di casa dei terzi tempi: questo è lo spirito del vero campionato amatoriale; l’agonismo, la correttezza e l’aggregazione, nonché la necessaria collaborazione con le terne arbitrali, sono il gli elementi indispensabili e fondamentali per creare un grande movimento sportivo calcistico amatoriale”.