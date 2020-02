Corruzione in Tribunale, blitz della Finanza in commissione tributaria

Nuove perquisizioni nelle stanze della commissione tributaria di Catanzaro. I militari del Nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di finanza di Crotone sono infatti tornati nel palazzo nell’ambito delle indagini “Genesi” della Procura di Salerno su dei presunti casi di corruzione giudiziaria che investono gli uffici in cui ha lavorato Marco Petrini (QUI), già presidente della seconda sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro e presidente della Commissione tributaria provinciale del capoluogo.

Lo stesso Petrini ha ammesso davanti ai pm di Salerno di aver commesso diversi illeciti, come favorire i ricorsi in cambio di favori, beni di varia natura, somme di denaro e finanche olio d’oliva (QUI). A seguito delle dichiarazioni rese, i magistrati campani hanno avviato le indagini in merito a nuovi casi di possibile corruzione.