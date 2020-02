Roccella, pedina e scippa una donna. Arrestato 22enne

Ha prima pedinato una donna, poi l’ha aggredita e infine l’ha scippata e per questo motivo un 22enne, D.V è stato arrestato dai carabinieri di Roccella Ionica. Il fatto è avvenuto a gennaio dello scorso anno quando il giovane locrese ha seguito la vittima per le vie del centro storico, e quando ha avuto la certezza di trovarsi in una strada isolata, le ha strappato via la borsa contenente gli effetti personali e la somma di 100 euro.

Le indagini hanno consentito ai militari di accertare che sia stato proprio il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, il responsabile dello scippo. All’arrestato vengono inoltre contestate le lesioni personali, perché la donna è caduta per terra a causa dello strattone e si è fratturata l’omero, oltre a procurarsi delle escoriazioni al polso e alla mano destra. Il giovane è stato portato nel carcere di Locri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.