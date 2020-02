Carnevale Castrovillari, premiata la vetrina più bella

Va al punto vendita Akè di via Roma il premio della VII edizione del concorso “La vetrina più bella del Carnevale Castrovillarese”. La vetrina ha ottenuto più di 748 like.

Tante le attività commerciali che si sono sfidate a suon di “like”, alla fine l’ha spuntata la vetrina, che ha rappresentato i colori, l’allegria del carnevale. La competizione, ideata dal sito web www.castrovillariblog.it e dal dinamico Andrea Falcone, quest’anno è stata curata da Angelo Biscardi, giornalista, attraverso una sana competizione tra attività commerciali e pone l'accento sull'accoglienza e l'atmosfera carnascialesca che non può prescindere dall'allestimento a festa della città, anche e soprattutto attraverso le vetrine delle attività commerciali.

Il concorso, infatti, dopo aver fotografato le vetrine commerciali della città, si rimette all'insindacabile giudizio di tutti coloro che sulla pagina facebook del Carnevale di Castrovillari hanno votato la vetrina più bella. Al primo posto con 748 like la vetrina di “Akè”, al secondo posto “Griffe” con 613 like e al terzo posto la vetrina centro “Tim” con 239 like. La premiazione avverrà nei prossimi giorni attraverso la consegna della mattonella del Carnevale alla presenza del Presidente della Pro loco, Eugenio Iannelli di Angelo Biscardi e dell'ufficio stampa Arca Communication. L'appuntamento ovviamente è alla prossima edizione del concorso che si svolgerà in concomitanza della 63° edizione.