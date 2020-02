Ex compagna lo denuncia per maltrattamenti e viene beccato con un’arma. Arrestato

Un uomo di 58 anni, residente a Crotone è stato arrestato dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Crotone per possesso illegale di arma da fuoco e per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. L'uomo, con piccoli precedenti, attualmente si trova in carcere, per il solo reato di detenzione d'arma, perchè colto in flagranza, mentre per il reato di maltrattamenti, sono in corso le verifiche.

Così come ha spiegato stamattina il dirigente dell'Ufficio volanti, Francesco Cecere, il tutto è iniziato con la denuncia di una donna, l'ex compagna dell'uomo arrestato, che ha denunciato il furto, all'interno della sua abitazione, di due cellulari.

Partite le indagini, la donna è stata invitata in questura, dove ha confessato agli agenti di aver subito, senza mai denunciare, maltrattamenti dal suo ex compagno, durante la relazione durata dal 2015 fino a poco tempo fa.

Così gli agenti hanno deciso di fare una perquisizione a casa del 58enne e lo hanno trovato sull'uscio della porta mentre stava per uscire. In un borsello che indossava gli agenti hanno trovato un'arma di fabbricazione spagnola, da sette colpi, con uno in canna e pronta a sparare.

L'uomo ha detto di portare con se la pistola, con matricola abrasa ma senza titoli per possederla, per potersi difendere da eventuali aggressori, ma la sua giustificazione non ha retto. Inoltre, il 58enne ha confessato che stava uscendo di casa per consegnare i due cellulari sottratti alla sua ex compagna, che sono stati trovati dagli agenti in casa dell'uomo dopo una perquisizione.

Proprio il fatto che l'uomo avesse un'arma pronta all'uso e che si stesse recando dall'ex compagna, per il dirigente è importante perchè l'eventuale lite sarebbe potuta sfociare in ben altre conseguenze. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Questura per verificare gli episodi di maltrattamenti denunciati dalla donna, che si sono, a suo dire, protratti nel tempo e che non erano mai stati segnalati prima. L'uomo è in carcere in attesa dell'udienza di convalida.