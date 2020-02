Incendio in casa: 87enne morto tra le fiamme

Un uomo di 87 anni ha perso la vita oggi in seguito ad un incendio sviluppatosi nella sua abitazione, in via Carlo Maria Talarico, a Motta Santa Lucia. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che ha estinto il rogo evitando il propagarsi all'intera struttura che si sviluppa su unico livello.

All'interno dell'abitazione, nel locale cucina, è stato trovato il corpo esanime dell'uomo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Conflenti per gli adempimenti di competenza, il medico legale, la polizia locale e successivamente scientifica dei Carabinieri. Accertamenti in corso circa la dinamica dell'incendio nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale è quella più accreditata.