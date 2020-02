Terremoto, Comune Cosenza: scuole chiuse fino a sabato 29 febbraio

Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici nelle scuole di competenza comunale, dopo il terremoto del 24 febbraio scorso (LEGGI QUI), non sono emerse problematiche strutturali, ma è necessario completare le verifiche, eseguire alcuni interventi di messa in sicurezza e ripristino di elementi non strutturali e procedere ad una pulizia straordinaria degli ambienti scolastici.

Per garantire questi interventi il Sindaco Mario Occhiuto ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura delle scuole per tre giorni: 27, 28 e 29 febbraio.

Il provvedimento del Primo Cittadino riguarda le scuole di proprietà e competenza comunale: dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (scuole medie), e gli asili nido comunali.