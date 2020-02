Droga nascosta sotto la Madonna, arrestato nel catanzarese

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, R.A., 48enne, con precedenti di polizia, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri della Stazione di Guardavalle, grazie al cane Hero del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno rinvenuto 220 grammi di marijuana e altri 25 di cocaina, suddivisa in 9 involucri sul balcone dell’abitazione, all’interno di una piccola intercapedine posta nel muro del pianerottolo, il cui foro di apertura era stato coperto dalla statua di una Madonna.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

L'uomo, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.