Cambio alla Prefettura di Catanzaro: CdM promuove il Questore Di Ruocco

Amalia Di Ruocco

Su proposta del ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri si è pronunciato con la delibera di nuovi Prefetti e anche la città di Catanzaro vivrà il suo cambiamento.

Arriva infatti la nomina di Prefetto per l’attuale Questore del capoluogo Amalia Di Ruocco. Dunque la Di Ruocco, dopo il congedo dalla polizia catanzarese, prenderà il posto dell’attuale Prefetto, Francesca Ferrandino, fino a ieri impegnata nel vertice in Prefettura per gestire l’emergenza coronavirus.

Si vocifera, invece, che sarà Mario Finocchiaro, già nel 2012 questore a Crotone, a subentrare alla Questura di Catanzaro,

Oltre a Catanzaro, tra le città interessate della delibera del CdM ci sono anche Alessandria, Isernia e Verbano Cusio Ossola.