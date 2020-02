Karate: conferito il grado di Cintura Nera 7°dan al Maestro Migliarese

Maestro Enzo Migliarese

Grande riconoscimento nelle file dell’Accademia Karate Crotone che ha visto il Maestro Enzo Migliarese, fondatore e dirigente di questa storica associazione sportiva crotonese, fregiarsi, dopo la stella d’oro Coni al merito sportivo, dell’ambito grado di Cintura Nera 7° Dan.

Queste di seguito sono le parole scritte dal Dott. Domenico Falcone, Presidente Nazionale della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, federazione Olimpica riconosciuta dal Coni), nella lettera che comunicava al M° Migliarese la motivazione per la promozione alla Cintura Nera 7° Dan di Karate: “…quale riconoscimento della pluridecennale e meritoria opera svolta in favore del karate italiano e in considerazione delle tante e particolari benemerenze acquisite attraverso il sempre costante e qualificato impegno dimostrato per lo sviluppo tecnico e la diffusione della nostra disciplina. Il conferimento attribuito rappresenta il più alto e prestigioso riconoscimento e corona ed onora la lunga militanza sportiva e la dedizione verso il karate italiano”.

Il raggiungimento di questo grado riveste notevole importanza per il praticante in quanto sottolinea e definisce ulteriormente non solo l’arte del karate ma anche il cammino in cui Corpo, Mente e Spirito (Shin Ki Tai) viaggiano in sintonia per affrontare gli ostacoli che inevitabilmente la vita mette davanti. “Khioshi Kuro obi Shichidan”, ovvero, Maestro di alto grado Cintura Nera 7° Dan. Il termine con cui invece viene definito il sistema e la consegna degli alti gradi, che sono propri del vero maestro nel Budo, è “Kodansha” . Essi sottolineano la capacità di condurre un allievo al di là degli aspetti puramente formali della tecnica preparandolo alle conoscenze della Via (do).

“Sento il dovere –scrive il M° Enzo Migliarese – di ringraziare il Presidente Falcone per questa grande testimonianza di stima e, nel contempo, esprimere sincera gratitudine al Vice presidente Fijlkam Sergio Donati, ai maestri Giuseppe Sciacca ed Enzo Bertocci, Dirigenti nazionali FIJLKAM, per aver sostenuto e voluto officiare la consegna del Diploma Federale nella splendida ed importante cornice del 19° Open di Toscana svoltosi a Follonica. Nessuno è grande da solo, per cui il mio ringraziamento va al Comitato Regionale che ha supportato tutto ciò, ovvero il Presidente Fijlkam Calabria Gerardo Gemelli ed il Presidente Onorario Giuseppe Pellicone, il vice presidente settore karate Francesca Bilardi, il Referente Regionale Viola Zangara, il Responsabile Atleti Universitari Luciano Dichiera, il Responsabile CTR Francesco Bellino, il Responsabile Calabria Master Rosario Stefanizzi ed il Responsabile Regionale Scuola Riccardo Partinico, con i quali ho condiviso questo lungo percorso. Un grazie speciale alla mia famiglia – conclude il M° Migliarese - a tutto lo staff dei collaboratori regionali Fijlkam, ai colleghi ed a tutte quelle persone, siano essi Atleti, Genitori, Praticanti, Dirigenti e Tecnici dell’Accademia Karate Crotone, associazione a cui appartengo e che mi onoro di servire.”