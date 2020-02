Coronavirus, riunione Governo e Regioni alla Protezione civile

È in corso in questi minuti nella sede della Protezione civile la riunione tra Governo e Regioni. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta infatti tenendo l’incontro con il Commissario Borrelli, i ministri e i Presidenti delle Regioni sull'emergenza coronavirus per coordinare le azioni al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza #Coronavirus.

“Uniamo gli sforzi e lavoriamo in squadra senza sosta per tutelare la salute dei nostri cittadini”, è l’invito di Conte che smentisce la fake news sulla chiusura in tutto il paese delle scuole di ogni ordine e grado.