Coronavirus. Castrovillari, sindaco annulla sfilata e iniziative pubbliche

La paura del coronavirus blocca anche il Carnevale di Castrovillari. Il sindaco della cittadina del Pollino, Domenico Lo Polito, ha infatti emesso un’ordinanza con la quale dispone l’annullamento della sfilata di oggi pomeriggio a conclusione delle manifestazioni del 62° Carnevale e festival internazionale del folklore.

Decisione presa in via precauzione, nel segno della cautela e in materia di nuove indicazioni in materia di Covid-2019. “Niente panico- ha dichiarato il primo cittadino appena firmato il provvedimento- ma solo assunzione di responsabilità a tutela della salute.”