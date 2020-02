Terremoto nel cosentino: scuole chiuse a Cosenza, Rende e Montalto. Al via conta dei danni

Scuole chiuse nel cosentino che ieri è stato scosso da un terremoto di magnitudo 4.4. è la decisione del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole per controlli di adeguamento per martedì 25 e mercoledì 26 febbraio.

“Una scelta precauzionale – si legge nell’ordinanza sindacale - per garantire la incolumità della popolazione scolastica e del personale docente e non docente”. Il Primo cittadino ha incaricato il Capo del Dipartimento Tecnico, Giovanni Ramundo, il Dirigente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, Giuseppe Bruno, e la Dirigente della Protezione Civile, Antonella Rino, di procedere alla suddetta verifica che, sulle scuole di competenza comunale, sarà effettuata da personale municipale. Per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria, di competenza dell’Amministrazione provinciale, il Sindaco ha formulato al Presidente della Provincia la richiesta di procedere alla medesima verifica.

Tira invece un sospiro di sollievo il sindaco di Rende, Marcello Manna che ha avviato i controlli sulle strutture scolastiche e gli edifici pubblici.

Scuole chiuse anche a Montalto Uffugo. Lo rende noto il Comune che spiega – in continuità con quanto stabilito con la prefettura nel pomeriggio – che la misura è a scopo precauzionale non essendoci stati danni in seguito all scossa odierna.