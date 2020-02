“Last Generation”, 49enne finisce ai domiciliari

Arresti domiciliari per Romano Ponzo, 49enne di Soverato ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga e già indagato nell’operazione Last Generation (QUI). I carabinieri della cittadina turistica del catanzarese hanno infatti eseguito a suo carico una ordinanza di misura cautelare che è stata emessa dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale del capoluogo.

Il provvedimento scaturisce da un atto di appello presentato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzato all’aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora che era stata applicata nei confronti dell’uomo il 28 giugno dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Tuttavia, Ponzo, risulta indagato in relazione a numerosi acquisti di cocaina (QUI) da un coindagato, Orlando Giacomo Screnci, per poirivenderla a vari consumatori del Soveratese. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato messo ai domiciliari, con contestuale divieto di comunicare, anche per telefono o con sistemi telematici, con persone diverse da quelle conviventi.