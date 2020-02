Festa di Carnevale, l’Ic Papanice partecipa con opere all’insegna del riciclo

Un Carnevale all’insegna del riciclo. L’Ic Papanice ha partecipato attivamente alla festa di Carnevale, che si è tenuta nella frazione domenica scorsa, organizzata dalle associazioni Molavim e dalla scuola calcio. Gli studenti dell’Ic Papanice sono stati i protagonisti della manifestazione, partecipando con un occhio però rivolto all’ambiente e al riciclo.

La scuola secondaria di primo grado ha preparato gli allestimenti per la piazza. Sono stati presenti gruppi di classi i cui ragazzi avevano vestiti realizzati con materiali di riciclo come compito di realtà per L’ Uda, unità di apprendimento, di quest’anno. I lavori sono stati seguiti dalla docente Carmela Proietto che ha indirizzato i ragazzi verso la produzione non di cartelloni semplici ma di opere dipinte a mano.



La sfilata si è svolta per tutte le vie della frazione ed è giunta nella piazza centrale dove si è conclusa con una festa, con balli e dolci.