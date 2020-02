Abusivismo: sequestrati 5 manufatti abusivi a Lamezia Terme

I Carabinieri forestali di Lamezia Terme, durante controlli in Località Quadrati nel comune di Lamezia Terme, hanno accertato che erano stati realizzati cinque manufatti edilizi, in blocchi di calcestruzzo, putrelle in ferro e copertura in lamiera coibentata, senza alcuna autorizzazione. Il proprietario è stato denunciato ed i manufatti posti a sequestro.

In particolare i militari, rilevati i manufatti, hanno proceduto alla verifica dell’esistenza dei necessari titoli abilitativi ed eseguiti gli accertamenti e i rilievi di rito, hanno deferito all’AG il proprietario per violazione delle norme urbanistico edilizie e paesaggistico-ambientali.

I cinque manufatti, che occupano una superficie di quasi 300 metri quadri e hanno una volumetria di quasi 1400 metri cubi, sono stati costruiti in una zona sottoposta al vincolo paesaggistico in quanto ubicati a una distanza inferiore ai 150 metri dal Torrente S. Ippolito, iscritto anche nell'elenco delle acque pubbliche, erano adibiti a ricovero di macchinari ed a servizio di una attività produttiva e commerciale.