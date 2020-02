Folle inseguimento per le strade di Corigliano: trovata droga, in auto anche minorenne

Un folle inseguimento si è reso necessario nella notte di venerdì scorso da parte dei Carabinieri di Corigliano Calabro che hanno poi fermato due giovani coriglianesi di 24 e 17 anni.

Intercettata la loro auto, una Toyota Yaris, intorno alle 23, in Contrada San Francesco, i militari hanno deciso di seguirla perché, alla vista della pattuglia aveva cambiato direzione.

Da qui ne è nato l'inseguimento con le sirene accese e avvenuto per le vie dello scalo coriglianese, attraversando a folle velocità anche zone gremite da persone a piedi, fino al cuore della movida notturna, Piazza Salotto.

Passati per via Fontanelle, via Nazionale, via Walt Disney in direzione di Schiavonea, all’altezza di via Provinciale, i due sono stati costretti a cambiare direzione per via di un posto di blocco e, in via Santa Lucia, sono stati definitivamente bloccati da tre pattuglie dall'Arma.

LA DROGA



I ragazzi, sono stati così sottoposti a una minuziosa perquisizione personale e veicolare. Nel cassettino portaoggetti centrale, sotto l’autoradio, è stato trovato un cofanetto metallico con una dose confezionata di marijuana del peso complessivo di un grammo, tre trita erba, del materiale da confezionamento e taglio della sostanza stupefacente, e due coltelli a serramanico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

I REATI



Portati in caserma i due sono stati generalizzati: il conducente è un 24enne del posto con precedenti per reati contro il patrimonio, mentre il passeggero un 17enne incensurato coriglianese.

Per entrambi è scattata una denuncia penale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi e detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio, dal momento che il materiale ritrovato faceva presumere che la sostanza non fosse utilizzata per un uso strettamente personale. Il minorenne è stato, quindi, affidato ai genitori increduli dell’accaduto.

I CONTROLLI

Durante le serate del weekend, inoltre, la massiccia presenza di pattuglie dei Carabinieri ha permesso di controllare circa 80 autovetture e 120 persone, redigendo diverse contravvenzioni per violazioni gravi al Codice della Strada quali la mancata copertura assicurativa, con contestuale sequestro amministrativo del veicolo e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Iin quest’ultimo caso, addirittura, è stato fermato un 50enne del posto con un tasso di alcool nel sangue superiore ai 2 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia penale e la confisca del veicolo.