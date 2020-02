Nuoto, a Vibo Valentia la premiazione del Grand Prix di fondo

Mattia Labonia, Giada Maiorano

Ieri, 23 febbraio, a Vibo Valentia la premiazione del Grand Prix di fondo della stagione 2018-19. Due giovani atleti di casa Kroton salgono sul podio, si tratta di Giada Maiorano che vince la classifica femminile di categoria junior e sopratutto la classifica assoluta che la vede prima su tutte e Mattia Labonia terzo nella classifica di categoria junior.

Le parole di Mister Fantasia: “Davvero un peccato non aver potuto partecipare con atleti del calibro di Giada e Mattia alle finali regionali indoor oltre che con il resto della squadra che non ha potuto sviluppare una preparazione tale da poter nuotare i 5 km per i motivi oramai noti a tutti. Ovviamente il danno lo ha subito tutto il movimento natatorio privo di atleti di spessore nazionale che avrebbero rappresentato la Calabria e Crotone davanti tutta L'Italia.

Mattia e Giada sono entrati quest’anno in squadra e si sono dimostrati due ottimi atleti ed hanno indubbiamente alzato il valore del tea , sono sicuro che sapranno rifarsi nella fase estiva anche perché le gare si svilupperanno in mare dove in teoria a differenza della piscina non ci possono negare l’accesso.

La Kroton Nuoto sta chiudendo la preparazione in vista delle prossime finali regionali da circa un mese a Squillace, 160 km al giorno sulle strade ,grande sacrificio per i ragazzi che hanno la scuola da onorare, delle famiglie e della società.