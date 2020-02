Perde il controllo dell’auto e si ribalta in galleria. Due feriti

Incidente stradale nella galleria sulla 106 variate/a tra gli svincoli di Borgia a Squillace. Per cause in corso di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato sulla sede stradale.

Nove i passeggeri a bordo, di cui quattro adulti e cinque bambini. Feriti in modo grave sia il guidatore che il passeggero lato anteriore, che sono stati trasportati in ospedale dal personale medico del Suem118. Successivamente sono stati trasportati per ulteriori controlli anche gli altri due passeggeri adulti ed uno dei bambini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura e la zona interessata in attesa del soccorso stradale. Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti del caso. Nel tratto di strada interessato sono stati registrati diversi disagi alla viabilità.