Mille firme raccolte dal Comitato 5G

Il Comitato No 5G di Catanzaro consegnerà domani mattina, lunedì 24 febbraio alle 12, la petizione con circa mille firme raccolte per chiedere la convocazione di un consiglio comunale per discutere della questione e bloccare precauzionalmente la sperimentazione del 5G.

Nella stessa giornata il comitato chiederà poi un incontro immediato con il sindaco per ricordargli che i cittadini non possono e non devono essere trattati da cavie. I promotori provvederanno, inoltre, a trasmettere copia della istanza, corredata del migliaio di firme raccolto, anche al Prefetto affinché intervenga per garantire il rispetto dei principi democratici, delle prerogative del consiglio comunale e si attivi perché anche a Catanzaro si possa finalmente discutere.