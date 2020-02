Coronavirus, De Marco convoca riunione urgente della Commissione sanità

Maria Teresa De Marco, presidente della Commissione consiliare sanità del Comune di Cosenza ha convocato una riunione urgente dell’organismo comunale per lunedì prossimo 24 febbraio. All’incontrò parteciperà Mario Marino responsabile Igiene pubblica dell’Asp si Cosenza e coordinatore della task force per garantire tutti gli interventi attualmente ed eventualmente necessari nel caso di una possibile diffusione del coronavirus.

La task force, ha messo in atto la “Procedura per la gestione di caso sospetto di infezione da Coronavirus2019-NCOV“, che contiene l’insieme di istruzioni e raccomandazioni operative destinate agli operatori coinvolti nella gestione dei casi eventuali sul territorio regionale. Si discuterà, tra l’altro, dei metodi e modi per affrontare eventuali casi di contagio, dell’opportunità di rinviare la Fiera di San Giuseppe, di imminente organizzazione.