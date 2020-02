Cirò Marina. In casa droga e una pistola a salve senza tappo, arrestato

Un 20enne di Cirò Marina è finito in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e porto abusivo di armi dopo che i carabinieri della compagnia locale, perquisita la sua abitazione, vi hanno trovato circa 78 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 1100 euro in contanti, materiale per pesare e confezionare la droga, una pistola a salve sprovvista del tappo rosso, 22 cartucce a salve calibro 8 ed un coltello a serramanico. Terminate le formalità, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari come disposto dal Pm di turno della Procura di Crotone.