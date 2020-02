Calcio a 5, Serie B: il Bc5 batte l’Akragas e consolida la seconda posizione

Per il Bovalino calcio a 5 quella di ieri, sabato 22 febbraio, è stata un’altra bella vittoria, convincente e che al tempo stesso consolida ancor più la seconda posizione in classifica, a quota 31 punti, dietro il “rullo compressore” Città di Cosenza che veleggia in testa a quota 43.

Il Pala La Cava, gremito di tifosi, ha dato agli uomini del Presidente Scordino la solita spinta che spesso risulta determinante ai fini del risultato, ed anche per questo i ragazzi di mister Venanzi sono scesi in campo determinati per ottenere l’intera posta che serve ad alimentare il sogno di un finale di stagione carico ed entusiasmante non solo per la squadra ma anche per tutto l’ambente sportivo bovalinese.

È stata una gara spigolosa ed a tratti nervosa, l’Akragas pur rimaneggiata è venuta a Bovalino con l’intento di vender cara la pelle ed è riuscita addirittura a chiudere in vantaggio il primo tempo (1-2). È stato solo grazie al portiere locale Rocha che il passivo non è stato ancora superiore, è riuscito infatti a neutralizzare, allo scadere del tempo, un tiro libero degli ospiti fissando il punteggio a favore degli agrigentini con il minimo scarto.

Nella ripresa cambia completamente la musica, la porta ospite viene presa letteralmente d’assalto ed i padroni di casa vengono fuori con la loro solita autorità ed impongono ai siciliani una sonora sconfitta (8-2). Le reti per gli amaranto sono state realizzate da Villoria (4), Scervino (2), Crivi (1) e Federico (1); per gli ospiti sono andati in rete Caglià (1) e Toledo (1).