Petilia: incontro in Provincia sul Polo scolastico di località Foresta

Nella mattinata di ieri venerdì 21 febbraio nella sala Giunta della Provincia di Crotone si è svolto un incontro per discutere del liceo scientifico di Petilia. All'incontro hanno partecipato il consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica Simone Saporito, il dirigente del settore architetto Nicola Artese, il preside del Liceo Elio Talarico, il vice preside Domenico Attina' ed una delegazione di studenti e genitori. Assente l'amministrazione comunale di Petilia, seppure informata.

"L'incontro - si legge in una nota della Provincia - è servito a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per fare, ancora una volta chiarezza, sgombrando il campo da illazioni e polemiche che a nulla servono.

Il sindaco, assente all'incontro, ha affidato ad un post su Facebook una serie di quesiti alla Provincia, domande che avrebbe potuto fare durante la riunione che ha invece disertato."

Intanto una prima importante informazione è che lunedì mattina i lavori riprenderanno. L'impresa Vona potrà procedere alla messa in sicurezza del cantiere in modo da consentire il trasferimento del liceo nel nuovo edificio appena saranno completate le procedure burocratiche, collaudo e certificato di agibilità.

Questa la notizia che interessa gli studenti, le loro famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico, ma si vuole anche, proprio perché chiarezza, dialogo e concertazione sono le linee guida di questa amministrazione provinciale, rispondere agli interrogativi social del primo cittadino.

"Il sindaco di Petilia - informa la nota - chiede delucidazioni sulle ditte che si sono occupate dei lavori e che se ne occupano tutt'ora ed allora insieme ripercorreremo la vicenda burocratico-amministrativa.

Dieci anni fa, quando l'ente intermedio era presieduto da Zurlo, l'impresa Edil Zitosi è aggiudicata con bando di gara i lavori per la realizzazione dell'edificio del futuro polo scolastico, la posa della prima pietra risale al 2011. A distanza di otto anni, giugno 2019, sono stati affidati con bando di gara i lavori per la sistemazione esterna, i cosiddetti lavori complementari, la ditta che si è aggiudicata la realizzazione dei lavori è stata l'impresa Vona.

Il primo cittadino di Petilia chiede chiarimenti sui pagamenti effettuati, in particolare su un pagamento di 170 mila euro all'impresa Vona per lavori diversi da quelli relativi al polo scolastico.

Si tratta di un pagamento effettuato nel mese di febbraio dalla Regione Calabria e riguarda lavori effettuati dall'impresa in questione per danni alluvionali che risalgono al 2018. Quindi nessun contenzioso con la Provincia di Crotone.

La somma pagata dalla Regione consentirà all'impresa di comprare materiali necessari per completare i lavori al polo scolastico, lavori che peraltro sono proseguiti fino a dicembre e che sono l'85%del lavoro complessivo da realizzare.

Infine il sindaco chiede delucidazioni sul pagamento di 50 mila euro effettuato, ieri in giornata, all'impresa Vona, e che altro non sono che un acconto sul primo sal fatturato dall'impresa già nel mese di novembre."

"Tra amministrazioni, anzi, tra amministratori - si legge infine - sarebbe utile dialogare, confrontarsi, domandare, perché le risposte, che sono anche in atti pubblici e il sindaco che non è nuovo alla politica ed all'amministrazione della cosa pubblica ben sa, questa amministrazione provinciale le ha sempre date. Gli incontri con i ragazzi, i presidi, i genitori lo dimostrano, la Provincia di Crotone è aperta, disponibile all'ascolto ed al confronto, alla critica ma non all'attacco pretestuso.

L'obiettivo deve essere il completamento dei lavori ed il trasferimento dei ragazzi e dei docenti e di tutto il personale in una struttura sicura, nuova e finalmente dignitosa, il resto sono chiacchiere che distraggono e non servono."