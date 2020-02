Raid omicida contro fratelli a Roccabernarda: ritorna in carcere il presunto mandante

Ritorna in carcere il presunto mandante ed ideatore del raid omicida avvenuto il 31 maggio del 2014 nel comune crotonese di Roccabernarda ai danni dei fratelli Castiglione (QUI).

Nella giornata di ieri, infatti, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Petilia Policastro hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Antonio Santo Bagnato (QUI), 52enne, di Roccabernarda, in atto sottoposto al 41bis.

I giudici della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro - in accoglimento dell’appello proposto dalla Dda di Catanzaro contro l’ordinanza del 12 settembre 2019, che aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari - hanno disposto, con il provvedimento di cui è stata data esecuzione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il ripristino della misura in carcere per i reati di omicidio, tentato omicidio e reati in materia di armi.