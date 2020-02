Incidente stradale a Toronto, morta 80enne originaria di San Nicola da Crissa

Foto: CitiNews, Toronto

È deceduta a seguito di un incidente stradale verificatosi a Vaughan, piccolo centro alle porte di Toronto, Cecilia Pirone, 80enne originaria di San Nicola da Crissa ma che viveva da tempo in Canada insieme alla sua famiglia.

Intorno alle 13.45 di giovedì scorso, 20 febbraio, l’auto su cui viaggiava la donna, per cause in corso di accertamento, si è scontrata tra la Weston and Rutherford. Secondo le prime ricostruzioni della polizia di York l’impatto è avvenuto tra le due auto che, dopo lo scontro, hanno colpito un terzo mezzo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Cecilia, apparsa subito in gravissime condizioni.

A causa dell’incidente altre tre persone, che viaggiavano sulla sua stessa auto, sono rimaste ferite, tra loro anche il marito dell’80enne. Altre due che, erano invece sull’altro veicolo, sono rimaste leggermente ferite.