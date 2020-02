Rinascita Scott, Pittelli sospeso per un anno dall’ordine degli avvocati

Giancarlo Pittelli

Sospensione per un anno dall’ordine degli avvocati di Catanzaro per il penalista Giancarlo Pittelli. È la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense dopo le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa che hanno portato in carcere Pittelli.

L’uomo, ex parlamentare di Forza Italia, è stato indagato nella maxi operazione Rinascita Scott della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Per gli investigatori, l’uomo avrebbe sfruttato il patrimonio di conoscenze e rapporti privilegiati con esponenti politici e imprenditoriali per aiutare le cosche vibonesi.