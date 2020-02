Olio in ebollizione provoca incendio, panico in una palazzina di Crotone

Paura a Crotone dove un incendio in un appartamento al terzo piano in via largo Umberto I ha scatenato il panico tra le famiglie. Il fumo, scaturito dal rogo divampato a causa della fuoriuscita di olio in ebollizione messo sui fornelli a fiamma accesa aveva infatti invaso il vano scala dell’edificio.

Ad accorgersi dell’incendio è stato un cittadino che ha subito chiamato la centrale operativa dei vigili del fuoco che sono arrivati con quattro automezzi, un’autopompa serbatoio, un’autoscala, un’auto campagnola e una con a bordo i funzionari e che, giunti sul posto, hanno trovato diverse famiglie in preda allo spavento.

I vigili hanno così messo in sicurezza le persone e poi si sono diretti verso l’appartamento dove hanno constatato che le fiamme si erano propagate dalla cucina ai mobili vicini e che l’eccessivo calore aveva causato il distacco delle piastrelle del muro.